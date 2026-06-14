Мадьяр заявил о долгом процессе вступления Киева в Евросоюз и требованиях Венгрии

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что процесс вступления Украины в Европейский союз может оказаться длительным и сложным. Об этом он сказал в видеообращении, которое транслировали национальные телеканалы.

В качестве примера он напомнил о ситуации с Черногорией, которая начала переговоры о вступлении в ЕС в 2012 году и, несмотря на достигнутый прогресс, до сих пор не стала членом объединения.

«Если Украина не выполнит свои обязательства в отношении прав венгерского меньшинства, то она не сможет продвинуться в процессе вступления», — подчеркнул Мадьяр.

Ранее сообщалось, что новое Правительство Венгрии согласилось использовать Европейский фонд мира для военной помощи Украине. По данным газеты Nepszava, речь шла о разблокировке около €6,6 млрд. Эти средства могут направить на закупку систем ПВО для украинской армии.