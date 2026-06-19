Звезда «Холопа» Анна Чиповская пошутила, что не хотела бы попасть в другую эпоху
Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
Популярная российская актриса Анна Чиповская заявила, что не хотела бы оказаться ни в какой другой исторической эпохе. Об этом она рассказала корреспонденту Пятого канала на премьере фильма «Холоп-3».
По сюжету картины, богатых и не самых примерных героев «перевоспитывают» с помощью розыгрыша — им создают иллюзию попадания в другую эпоху. В третьей части франшизы действие разворачивается во времена Петра I.
Анна Чиповская пошутила, что не хотела бы попасть в другую эпоху. Видео © Пятый канал
Артистка отметила, что и сама не идеальна, однако ни в формате «псевдопопаданцев», ни по-настоящему менять своё время она бы не хотела. По словам звезды, её устраивает нынешняя эпоха и возвращаться в прошлое она не планирует.
«Я очень не хотела бы оказаться ни в какой другой эпохе. У меня вот этого загона нет. Потому что мне дико комфортно, особенно будучи женщиной, всё-таки в нашей эпохе находиться», — подчеркнула Чиповская.
Ранее Анна Чиповская заявила, что театральная сцена — одно из самых мощных «зарядных устройств» для артиста. По её словам, можно сыграть тяжелейший трёхчасовой спектакль, не сходя со сцены ни на секунду, но на поклоне будет прилив сил.
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