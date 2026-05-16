«Это мощно»: Анна Чиповская призналась, что завидует Юре Борисову

Юра Борисов — артист, который постоянно придумывает и привносит в проекты нечто своё. Об этом на пресс-показе спектакля «Гамлет» в МХТ имени Чехова рассказала его коллега Анна Чиповская. Актриса призналась, что даже завидует способности Борисова создавать и добавлять в постановки новое.

«Он — человек создающий. Безусловно, он исполнитель, но, во-первых, он человек создающий, и его фантазия уникальна», — подчеркнула Чиповская в комментарии Пятому каналу.

По словам артистки, фантазия коллеги не банальна, очень стремительна и огромна. Ему постоянно есть что предложить, и он всё время находится в процессе осмысления. Чиповская также отметила, что работа с такими актёрами её очень радует и вдохновляет.

«Это очень круто, это мощно, и я завидую ему», — добавила она.

Ранее Life.ru рассказывал, что Игорь Золотовицкий, удостоенный звания заслуженного артиста России, после смерти попал в список номинантов на телепремию ТЭФИ в номинации «Лучший актёр сериала» за свою последнюю работу — образ цыганского барона Червоню в драме «Улица Шекспира». Проект выходил на экраны в марте 2025 года, а вместе с ним в этой же категории за роль подполковника Прохорова в «Хрониках русской революции» поборется Юра Борисов.