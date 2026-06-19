Евгений Касперский допустил своё «цифровое бессмертие» до XXII века

Основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский в беседе с «Газетой.ru» заявил, что теоретически мог бы дожить до XXII века — но уже в форме цифрового аватара. По его словам, такие технологии существуют и активно развиваются.

Специалист пояснил, что воссоздать его цифровую копию можно уже сейчас без его личного участия: достаточно обработать архивы выступлений, интервью и текстов. Если регулярно подпитывать такого двойника актуальной информацией, он сможет давать комментарии на злободневные темы практически в реальном времени.

Касперский признался, что уже сталкивался с подобным дипфейком — в прошлом году злоумышленники «оживили» его чёрно-белое фото, и результат выглядел весьма убедительно. При этом он подчеркнул, что лично у него нет желания таким образом продлевать своё существование. Однако не исключил, что другие люди могут сделать это за него.

А ранее Евгений Касперский заявил, что «Лаборатория Касперского» приступила к тестированию нового российского смартфона. По его словам, устройство работает на отечественном программном обеспечении и его невозможно взломать.