Касперский анонсировал на ПМЭФ российский смартфон, который невозможно взломать

«Лаборатория Касперского» приступила к тестированию нового российского смартфона. Устройство работает на отечественном программном обеспечении и, по словам создателей, его невозможно взломать.

Об этом на сессии ПМЭФ-2026 рассказал генеральный директор компании Евгений Касперский.

«Это ещё одно очень интересное направление, мы над этим сейчас работаем, но в одиночку мы не справимся. Вот у меня, допустим, в кармане телефон. …Это российская железка, и операционная система наша. Вот её взломать невозможно. Это я сказал», — сообщил он.

Пилотные образцы уже существуют — несколько десятков штук. Касперский уточнил, что компания сотрудничает с рядом фирм над этим проектом, однако назвать дату появления гаджета в продаже пока не готов: «Работы ещё очень много».

При этом заинтересованные компании уже могут обратиться в российский офис и протестировать новинку, хотя купить её пока нельзя.

Ранее в ФСБ заявили, что российские чиновники, чьи телефоны взламывают с помощью шпионского ПО, позже системно попадают в санкционные списки США и ЕС. Спецслужба устанавливает исполнителей, потерпевших и объём утекших данных, называя происходящее многоуровневой операцией.