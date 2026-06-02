2 июня, 13:37

В ФСБ объяснили, что происходит с российскими чиновниками, которых взломали западные спецслужбы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Max Acronym

Российские чиновники, чьи телефоны оказываются под шпионским программным обеспечением и прослушиванием, позже вносятся в санкционные списки США и Евросоюза. Об этом рассказал сотрудник ФСБ на видео, распространённом спецслужбой, запись публикуют «Ведомости».

«Сначала спецслужбы взламывают устройство, а после сбора компромата жертвы слежки системно попадают в санкционные списки США и Евросоюза»,заявил представитель ведомства.

По его словам, ФСБ сейчас устанавливает исполнителей этой операции, потерпевших и объём скомпрометированных данных. Сотрудник спецслужбы назвал происходящее многоуровневой операцией с далеко идущими последствиями.

ФСБ показала видео с заражёнными шпионским ПО смартфонами чиновников
Напомним, в ФСБ сообщили о раскрытии масштабной схемы западных спецслужб по установке вредоносного софта на мобильные устройства высокопоставленных российских чиновников. По данным ведомства, иностранные операторы таким образом собирали информацию, прослушивали разговоры, а также вели акустический и видеоконтроль окружающей обстановки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Служба опубликовала видеозапись с офисами зарубежных IT-компаний, чьи ресурсы могли использоваться для этой операции.

Юрий Лысенко
