В ФСБ объяснили, что происходит с российскими чиновниками, которых взломали западные спецслужбы

Российские чиновники, чьи телефоны оказываются под шпионским программным обеспечением и прослушиванием, позже вносятся в санкционные списки США и Евросоюза. Об этом рассказал сотрудник ФСБ на видео, распространённом спецслужбой, запись публикуют «Ведомости».

«Сначала спецслужбы взламывают устройство, а после сбора компромата жертвы слежки системно попадают в санкционные списки США и Евросоюза», — заявил представитель ведомства.

По его словам, ФСБ сейчас устанавливает исполнителей этой операции, потерпевших и объём скомпрометированных данных. Сотрудник спецслужбы назвал происходящее многоуровневой операцией с далеко идущими последствиями.