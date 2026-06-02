2 июня, 05:24

ФСБ показала видео с заражёнными шпионским ПО смартфонами чиновников

Иностранные спецслужбы использовали вредоносное программное обеспечение для слежки за высокопоставленными российскими чиновниками через мобильные устройства. О раскрытии масштабной схемы сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, показав видео с заражёнными устройствами.

По данным ведомства, шпионские программы внедрялись в средства связи с целью получения конфиденциальной информации. Такое ПО позволяло перехватывать данные, прослушивать разговоры, а также вести скрытое аудио- и видеонаблюдение рядом с устройствами. В ФСБ заявили, что для проведения кибератак использовались технические возможности крупных международных IT-компаний.

По данному факту следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело. С помощью внедрения шпионских программ в мобильные устройства иностранные специалисты могли прослушивать разговоры высокопоставленных российских чиновников.

