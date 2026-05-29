29 мая, 10:21

ФСБ накрыла подпольный цех по переделке оружия в Смоленской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andregric

Сотрудники ФСБ нейтрализовали в Смоленской области группу, которая переделывала списанное оружие в боевые образцы и продавала их. Операция спецслужб прервала деятельность преступной схемы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Злоумышленники покупали через открытые источники списанные стволы и муляжи, затем кустарно восстанавливали стреляющие свойства и прятали готовые изделия до продажи. Такая простая схема обеспечивала постоянный приток товара на чёрный рынок.

В ходе обысков изъяли карабины «Тигр» и СКС, пистолет Макарова, около 6 кг пороха и свыше 7 000 патронов. По факту обнаружения подпольного производства возбуждены уголовные дела. Расследование ведёт управление МВД по Смоленской области; фигурантам грозят крупные сроки за незаконное изготовление и сбыт оружия.

Ранее Life.ru писал, что суд в Екатеринбурге заключил под стражу начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Артура Белых. Правоохранитель стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий об участии в преступном сообществе.

Полина Никифорова
