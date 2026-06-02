2 июня, 13:47

Ваш телефон на грани смерти: чем опасна привычка быстро заряжать гаджет

BGR: Быстрая зарядка ускоряет износ аккумулятора смартфона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fadfebrian

Быстрая зарядка ускоряет выход из строя батареи телефона. К такому выводу пришли журналисты издания BGR, опираясь на личный опыт и испытания экспертов.

Авторы материала утверждают, что ускоренный тип восполнения энергии приближает гибель устройств. Особенно сильно это проявляется при использовании некачественных аксессуаров и перегреве.

Для сравнения: медленная пятиваттная зарядка наполняет обычный телефон до 100 процентов примерно за три часа. При таком сценарии выделяется заметно меньше тепла, чем в скоростном режиме.

Специалисты пояснили: ключевая проблема кроется в повышенном нагреве девайса. Аккумулятор просто не успевает принимать весь поступающий объём энергии. В перспективе длительный перегрев способен разрушить элемент питания.

При этом полностью отказываться от быстрой технологии не обязательно. Достаточно применять оригинальный адаптер или устройство проверенного бренда.

Авторы также советуют избегать высоких температур и поддерживать в комнате комфортную атмосферу. «Даже если деградация, вызванная быстрой зарядкой, незаметна, чем меньше вы нагружаете батарею, тем лучше», — подытожили в BGR.

