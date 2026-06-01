IT-эксперт объяснил, как при помощи смартфона «освободить голову» для важных задач

Заметки в смартфоне можно использовать не только для личных, но и для рабочих задач, рассказал IT-эксперт Игорь Суховерхов. По его словам, из-за разброса информации по разным сервисам мозг постоянно находится в режиме фонового напряжения. Потребность в объединении личных и рабочих задач особенно возросла после массового перехода на удалённую и гибридную работу.

Пользователи всё чаще воспринимают заметки как полноценное рабочее пространство, храня в одном месте не только личные записи, но и контент-планы, учебные материалы, рабочие документы и идеи для проектов. А с ростом популярности искусственного интеллекта роль заметок станет ещё значимее — уже сейчас сервисы позволяют автоматически структурировать записи, находить связи между материалами и помогать в планировании.

«Если раньше пользователи искали приложение для заметок, то сейчас они ищут способ снизить информационный шум и освободить голову для действительно важных задач», — резюмировал собеседник «Газеты.ru».

Вы проверяете телефон по 100 раз за день и паникуете без гаджета в руке уже через 5 минут? Life.ru рассказывает про тревожные признаки того, что смартфон уже управляет вашей жизнью.