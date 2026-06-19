Зловещая шутка перед трагедией: Инструктор снял видео «Скрываю тело» перед гибелью модели

Инструктор по экстремальным прыжкам, участвовавший в смертельном прыжке 21-летней модели Марии де Фрейтас, незадолго до трагедии опубликовал видео, которое пользователи назвали зловещим. Об этом пишет Metro.

В ролике 32-летний мужчина вместе с напарником сбрасывает с моста предмет, завёрнутый в чёрный мешок.

«Скрываю тело», — подписал публикацию автор.

После гибели девушки запись привлекла внимание пользователей соцсетей, которые сочли её «пророческой». Прямой связи между роликом и последующим происшествием не установлено.

Сама трагедия произошла 13 июня в бразильском штате Сан-Паулу. Модель прыгнула с 40-метрового железнодорожного моста Понте-ду-Эскелето. По данным СМИ, инструкторы не прикрепили к девушке страховочный трос. Она упала в пропасть и погибла.

Незадолго до прыжка Мария опубликовала в соцсети сообщение, в котором спросила, «какой сумасшедший» позволил ей отправиться на мост. Также сообщается, что инструктор ранее выкладывал видео с экстремальными трюками, в которых участвовали дети. Обстоятельства гибели модели расследуются.