Девушка погибла в Бразилии из-за непривязанного тросса на экстремальном прыжке

В Бразилии в штате Сан-Паулу погибла молодая женщина во время участия в экстремальном развлечении. Об этом сообщает новостной портал G1.

Женщина погибла во время прыжка с канатом в Бразилии. Видео © Х / Rapid Report

Трагедия произошла в субботу, 13 июня. На кадрах видно, как участницу подводят к краю платформы перед прыжком, однако необходимого страховочного снаряжения на ней не было.

В результате происшествия женщина получила несовместимые с жизнью травмы.