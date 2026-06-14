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13 июня, 23:46

Девушка погибла в Бразилии из-за непривязанного тросса на экстремальном прыжке

В Бразилии в штате Сан-Паулу погибла молодая женщина во время участия в экстремальном развлечении. Об этом сообщает новостной портал G1.

Женщина погибла во время прыжка с канатом в Бразилии. Видео © Х / Rapid Report

Трагедия произошла в субботу, 13 июня. На кадрах видно, как участницу подводят к краю платформы перед прыжком, однако необходимого страховочного снаряжения на ней не было.

В результате происшествия женщина получила несовместимые с жизнью травмы.

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Ранее на французском курорте произошла трагедия. 56-летняя гражданка Германии купалась у побережья коммуны Леж-Кап-Ферре, когда мощное обратное течение утащило её в открытое море. Спасти женщину не удалось.

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Обложка © Х / Rapid Report

Артём Гапоненко
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