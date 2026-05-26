Немецкая туристка погибла из-за обратного течения у берегов Франции

На французском курорте произошла трагедия. 56-летняя гражданка Германии купалась у побережья коммуны Леж-Кап-Ферре, когда мощное обратное течение утащило её в открытое море. Спасти женщину не удалось.

Ещё один опасный инцидент случился неподалёку от города Лаканау в том же регионе. Там в аналогичную ловушку попал мужчина примерно 60 лет. Его судьба не уточняется, но спасатели продолжают работать в усиленном режиме.

С 22 мая сотрудники французских спасательных служб уже вытащили из воды 31 человека. Местные власти обратились к отдыхающим с призывом соблюдать осторожность во время купания и не игнорировать предупреждения на побережье. Спасатели напомнили, что обратные течения – одна из самых опасных угроз на морских пляжах. Такие потоки способны уносить людей от берега даже при внешне спокойной воде. Туристам рекомендуют не заплывать в запрещённые зоны и внимательно следить за сигнальными буями и флагами.

Ранее Life.ru писал, что паника – главная причина гибели на воде, а не неумение плавать. По словам спасателя, тонущий человек теряет адекватность и может утопить того, кто пытается ему помочь. Профессионалы используют специальные поплавки, чтобы занять руки жертвы.