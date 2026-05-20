«Убивает не вода, а страх»: Как паника превращает хорошего пловца в жертву

Если человек тонет, плыть к нему сразу — одна из самых опасных ошибок, объяснил спасатель Денис Киселёв. По его словам, большинство людей тонет не из-за неумения плавать или потери сил, а из-за паники. Когда вода попадает в дыхательные пути, срабатывает естественная реакция тревожности, тонущий начинает ещё больше захлёбываться и идёт ко дну.

Тонущий в панике неадекватен, он будет бить руками и ногами по всему, что приближается, поэтому профессионалы используют специальный поплавок, дают его в руки жертве, чтобы занять руки. Тем, кто неуверенно держится на воде, лучше сразу отказаться от задачи спасения и вызвать спасателей.

Даже опытные спасатели с осторожностью подходят к утопающему, дожидаясь, пока тот перестанет барахтаться и бить всё вокруг. Если человек всё же решился спасать, надо сначала привлечь внимание окружающих, которые увидят, что в воде уже двое, и дать тонущему любой предмет с положительной плавучестью: рюкзак, кусок пенопласта, спасательный круг.

«Самое главное правило спасителя — не увеличивать количество пострадавших. Любые спасательные работы не должны привести к тому, что спасателя тоже придётся спасать», — заключил собеседник 360.ru.

Ранее под Петербургом стартовал сезон тренировок водолазов-спасателей. Курсанты погружаются в тяжёлом вентилируемом снаряжении — «трёхболтовке», которую использовали ещё с середины XIX века. Общий вес обмундирования превышает 80 килограммов.