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19 июня, 09:40

Москвичам пообещали возвращение «красного лета» в конце недели

Синоптик Тишковец пообещал москвичам возвращение летней погоды в воскресенье

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Уже в воскресенье в столицу вернётся летняя погода. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в этот день инициативу перехватит гребень антициклона, из-за чего обстановка в столице будет «миллион на миллион».

«В воскресенье, в день летнего солнцестояния, наконец-то вернется настоящее красное лето... Будет солнечно, осадки исключены», — написал он.

Самый длинный световой день в году продлится 17,5 часа и ожидается, что температура воздуха составит до 25 градусов — что немногим выше климатической нормы.

Погодный феномен Эль-Ниньо официально подтверждён в Австралии
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Ранее синоптик рассказал о постепенном потеплении в Москве. По словам Дмитрия Киктева, до тропиков столице России ещё далеко, так как в ней сохраняются длинная зима и выраженная осень, однако глобальное потепление позволяет городу летом иногда даже соревноваться с южными регионами.

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Матвей Константинов
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