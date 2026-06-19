Москвичам пообещали возвращение «красного лета» в конце недели

Уже в воскресенье в столицу вернётся летняя погода. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в этот день инициативу перехватит гребень антициклона, из-за чего обстановка в столице будет «миллион на миллион».

«В воскресенье, в день летнего солнцестояния, наконец-то вернется настоящее красное лето... Будет солнечно, осадки исключены», — написал он.

Самый длинный световой день в году продлится 17,5 часа и ожидается, что температура воздуха составит до 25 градусов — что немногим выше климатической нормы.

Ранее синоптик рассказал о постепенном потеплении в Москве. По словам Дмитрия Киктева, до тропиков столице России ещё далеко, так как в ней сохраняются длинная зима и выраженная осень, однако глобальное потепление позволяет городу летом иногда даже соревноваться с южными регионами.