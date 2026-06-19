Вопрос о годовщинах свадьбы часто вызывает споры: одни видят в них добрую семейную традицию, другие — пережиток язычества с его оберегами и магией материалов. Журналисты Life.ru разобрались в вопросе вместе с председателем общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаилом Ивановым.

В разных культурах названия годовщин действительно сильно отличаются. В Германии и Англии 6 лет называют сахарной годовщиной, в Латвии — рябиновой. В Китае и Японии празднование годовщин было связано с нумерологией и представлениями об «удачных» и «неудачных» датах. А «русская» шкала годовщин — это не исконно древняя традиция, как иногда думают. Широкое распространение она получила лишь в конце 1970-х годов после публикации в газете, где автор назвал это «древней русской традицией» Михаил Иванов председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная»

На самом деле в старину на Руси праздновали только деревянную (5 лет), медную (7 лет) и серебряную (25 лет) свадьбы, напомнил эксперт. Остальные названия — результат более позднего народного творчества и заимствований. Что касается символики материалов, особенно в первые годы — ситец, бумага, стекло, воск, — она отражает вполне жизненную, а не магическую мудрость. Первый год брака называют ситцевым, и это неслучайно, пояснил Иванов.

Ситец — ткань тонкая, яркая, но непрочная. Так и отношения в первый год: они полны красок и страсти, но ещё очень хрупки. И народная традиция говорит об этом прямо: «ситцевая свадьба» — это напоминание, что семью, как тонкую ткань, нужно беречь и что любовь требует ежедневного труда. Чугун на 6 лет — материал прочный, но при ударе может расколоться. Символика здесь не в магии металла, а в жизненном опыте: к шести годам супруги уже прошли через бытовые трудности, их союз стал устойчивее, но он по-прежнему нуждается в бережном отношении. Никакого языческого обожествления материалов здесь нет — есть житейская мудрость, которая не противоречит христианству.

Брак — это таинство, установленное самим Господом. И каждый прожитый год в мире, любви и верности — это дар Божий, за который нужно благодарить. В католической Церкви, например, существует традиция ежегодно вспоминать годовщину брака в рамках почитания Святого Семейства, а серебряные и золотые юбилеи отмечаются особым образом. В православии нет строго предписанных обрядов для годовщин, но есть прекрасный обычай: в день венчания супруги приходят в храм, исповедуются, причащаются и благодарят Господа за дарованные годы совместной жизни. Это и есть истинное, христианское празднование Михаил Иванов председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная»

А что касается «оберегов» и «магических ритуалов» (например, завязывание узелков на ситцевых платочках с заклинаниями) — это, безусловно, пережитки язычества, от которых Церковь предостерегает, отметил эксперт. Но сама традиция собираться с близкими, дарить подарки, вспоминать прожитые годы — в этом нет ничего греховного. Напротив, это укрепляет семью, свидетельствует о любви и верности, что полностью соответствует христианским ценностям.

Ранее Life.ru писал, что ажиотаж вокруг «красивых дат» для свадеб не всегда подтверждается реальным спросом, пары чаще ориентируются на удобство и бюджет, а не на «магию чисел». Настоящий ажиотаж возникает лишь тогда, когда красивое число совпадает с выходным днём.