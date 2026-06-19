«Смотрящие»* за Зимой и Саянском задержаны: В Иркутской области накрыли высокопоставленных «воров»*

В Иркутской области задержаны семеро предполагаемых участников группы, связанной с запрещённым в России экстремистским движением АУЕ*. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД по региону.

В Иркутской области пресекли деятельность запрещённого АУЕ*. Видео © Telegram / МВД38

Среди задержанных — двое предполагаемых лидеров криминальной среды и пятеро их сторонников. По версии следствия, 45-летний житель Зимы с 2023 года являлся «смотрящим» за городом и координировал деятельность сторонников движения. Ещё один фигурант — 54-летний житель Саянска — обладал аналогичным статусом с 2013 года.

Следствие полагает, что подозреваемые распространяли идеологию «воровской власти», пропагандировали криминальные традиции, распределяли роли между участниками и оказывали материальную поддержку осуждённым. Ещё пятеро жителей региона активно участвовали в деятельности организации и занимались вовлечением новых сторонников.

При обысках изъяты телефоны, более миллиона рублей, флеш-накопители, игральные карты с символикой движения, автомобиль Toyota Camry и другие предметы. Обыски прошли также в исправительной колонии в Зиме.

Деньги, изъятые у фигурантов дела о дела об участии в АУЕ*. Скриншот © Telegram / МВД38

Возбуждены уголовные дела по статьям 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии) и 282.2 (организация и участие в экстремистской организации) УК РФ. Кировский районный суд Иркутска избрал всем задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Томской области мужчину отправили в колонию из-за публикации фотографий с татуировками, содержащими символику АУЕ*. Фотографии были открыто размещены на его страницах в соцсетях. Ранее он уже подвергался штрафам за похожие нарушения. Тем не менее он продолжал выкладывать изображения с символикой организации, запрещённой в России.

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