В Петербурге на Парнасе под окнами многоэтажки найдены тела 19-летней пары

На Парнасе в Санкт-Петербурге сегодня утром обнаружены тела 19-летней девушки и её ровесника. Они упали с высоты многоэтажного дома на Заречной улице — приземление было крайне жёстким, шансов выжить не осталось, сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

По словам родственников, девушка жила в квартире у своего возлюбленного. Она поддерживала связь с близкими, её поведение не вызывало никаких подозрений. Молодые только начали совместную жизнь и говорили о трудностях быта. Падение пришлось прямо на припаркованные у подъезда электросамокаты. На месте работают следователи и близкие погибших. Причины трагедии устанавливаются.

Ранее в Уфе девятиклассник выпал с 27-го этажа ЖК «Шервуд». Его тело нашли прохожие, прибывшие медики не смогли помочь. Друзья рассказали, что он был добрым и отзывчивым, но в последнее время накопилось много проблем, включая двойку за ОГЭ. Он рос в многодетной семье, обстоятельства выясняет следствие.