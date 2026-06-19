В Госдуме раскрыли, как изменились отношения России и Венгрии с приходом Мадьяра

С приходом Петера Мадьяра на пост премьер-министра Венгрии характер отношений между Москвой и Будапештом изменился, однако в целом они по-прежнему остаются в дружественной плоскости. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его оценке, несмотря на корректировку политического курса после смены руководства в Венгрии, обе стороны продолжают сохранять рабочий формат взаимодействия. Москва и Будапешт выстраивают диалог, опираясь прежде всего на собственные национальные интересы, что и определяет динамику контактов.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что телефонный разговор президента России Владимира Путина с новым премьером Венгрии Петером Мадьяром пока не запланирован. При этом чиновник отметил, что контакты между странами всё же есть.