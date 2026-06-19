ФАС предложила индексацию тарифов для 42 аэропортов

Федеральная антимонопольная служба предложила обновить регулируемые государством тарифы для 12 аэропортов и государственного оператора «Аэропорты Севера», который управляет 31 воздушной гаванью в Якутии и на северо-востоке России. Проекты соответствующих приказов опубликованы на портале нормативных правовых актов.

В ФАС подтвердили «Ведомостям», что служба рассчитала новые тарифы по методу экономически обоснованных затрат — их уровень должен покрывать расходы операторов с учётом объёма предоставляемых услуг. Конкретные цифры и сроки вступления изменений в силу в опубликованных документах не уточняются.

Ранее ФАС официально опровергла информацию о том, что индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги должна состояться с 1 июля текущего года. В ведомстве уточнили, что плановое повышение тарифов будет проведено с 1 октября, и его уровень не превысит значений, утверждённых правительством. ФАС также сообщила, что будет осуществлять контроль за установлением тарифов в регионах. В случае выявления необоснованного завышения, служба планирует исключать излишне заложенные суммы из тарифных решений.