Лавров: Уиткоффу и Кушнеру полезно изучить факты, говорящие о сущности Киева

Американским переговорщикам Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру будет полезно ознакомиться с фактами, которые свидетельствуют о террористической сущности киевского режима. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Повестка встреч всегда складывается из того, что происходит «на земле». И мне кажется, будет полезно нашим американским коллегам лишний раз ознакомиться с фактами, которые показывают сущность киевского режима. Таких фактов множество», — сказал министр.

Отвечая на вопрос о сроках возможного визита Уиткоффа и Кушнера в Москву, Лавров отметил, что конкретных дат пока нет.

«Сроков пока нет. Уиткофф и Кушнер были заняты иранской проблематикой», — сказал министр на пре.

Ранее сообщалось, что оба американских эмиссара активно участвуют в переговорных процессах по Украине и другим международным вопросам. Их возможный визит в Россию обсуждался, но пока остаётся на стадии согласования.