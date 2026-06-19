Лавров: Уиткоффу и Кушнеру полезно изучить факты, говорящие о сущности Киева
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Американским переговорщикам Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру будет полезно ознакомиться с фактами, которые свидетельствуют о террористической сущности киевского режима. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции.
«Повестка встреч всегда складывается из того, что происходит «на земле». И мне кажется, будет полезно нашим американским коллегам лишний раз ознакомиться с фактами, которые показывают сущность киевского режима. Таких фактов множество», — сказал министр.
Отвечая на вопрос о сроках возможного визита Уиткоффа и Кушнера в Москву, Лавров отметил, что конкретных дат пока нет.
«Сроков пока нет. Уиткофф и Кушнер были заняты иранской проблематикой», — сказал министр на пре.
Ранее сообщалось, что оба американских эмиссара активно участвуют в переговорных процессах по Украине и другим международным вопросам. Их возможный визит в Россию обсуждался, но пока остаётся на стадии согласования.
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