Ушаков анонсировал визит Уиткоффа и Кушнера в Россию

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Россию. Об этом заявил ТАСС помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Конкретные даты поездки пока не определены. Другие подробности предстоящих переговоров он также не раскрыл.

Ушаков отдельно высказался о Дональде Трампе, назвав его сильным политиком, который придерживается собственных взглядов.

При этом помощник российского президента заявил, что на саммите G7 во Франции американского лидера «накачивали неполезными, если не вредными идеями».

Какие именно предложения или позиции он имел в виду, в приведённом сообщении не уточняется.

Уиткофф и Кушнер ранее участвовали в контактах американской администрации по международным вопросам. Темы их предстоящих встреч в России пока не названы.