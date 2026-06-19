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Регион
19 июня, 12:49

Бывший гендиректор «Торпедо» признался в подкупе арбитров на матчах 20 раз

Обложка © torpedo.ru

Обложка © torpedo.ru

Бывшему генеральному директору московского футбольного клуба «Торпедо» Валерию Скородумову предъявлены обвинения по делу о попытке подкупа арбитров ФНЛ. Заключение прокурора зачитали во время слушания Симоновского районного суда.

«Скородумову предъявлены обвинения по семи эпизодам ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Всего же в деле насчитывается 20 эпизодов преступной деятельности», — сказано в обвинительном заключении.

Бывший гендиректор «Торпедо» во время заседания признал вину в подкупе спортивных судей. Он согласился на досудебное соглашение о сотрудничестве.

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Ранее сообщалось, что число договорных матчей с участием «Торпедо» выросло до 22. Обвинения в получении взяток предъявлены 13 арбитрам, которые обслуживали встречи Первой лиги. На время следствия они оставлены под подпиской о невыезде.

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Александра Мышляева
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