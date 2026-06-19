Пенальти за полмиллиона: что следствие выяснило о выплатах арбитрам от «Торпедо»

Руководители московского «Торпедо», по версии обвинения, предлагали футбольным арбитрам от 1 до 3 млн рублей за нужные результаты матчей ФНЛ. Об этом стало известно на заседании Симоновского районного суда Москвы.

Там рассматривается дело бывшего генерального директора клуба Валерия Скородумова. Прокурор огласила обвинительное заключение.

Как утверждается в документе, арбитр Головко получил 1 млн рублей за влияние на официальный результат матча в пользу «Торпедо».

Ещё 3 млн рублей, согласно материалам дела, предлагали судье Максиму Перезве за аналогичные действия.

Отдельные выплаты якобы предусматривались за конкретные решения во время игры. За назначение пенальти или удаление футболиста соперника фигуранты, по версии обвинения, были готовы заплатить от 250 до 500 тысяч рублей.

В материалах упоминаются Скородумов и бывший председатель совета директоров «Торпедо» Леонид Соболев.

Судебное разбирательство продолжается. Окончательную оценку представленным обвинением данным должен дать суд.

«Торпедо» — один из старейших футбольных клубов России, основанный в 1924 году. Команда трижды становилась чемпионом СССР, шесть раз выигрывала Кубок СССР и один раз — Кубок России. В последние сезоны московский клуб выступал в Первой лиге.