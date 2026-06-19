Руководителей «Торпедо» обвинили по 20 эпизодам подкупа арбитров

Руководителей московского «Торпедо» обвиняют по 20 эпизодам, связанным с попытками подкупа арбитров ФНЛ. Об этом стало известно на заседании Симоновского районного суда Москвы. Там рассматривается дело бывшего генерального директора клуба Валерия Скородумова.

Как следует из обвинительного заключения, ему вменяют семь эпизодов противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований.

Всего же, по версии обвинения, в материалах дела насчитывается 20 эпизодов преступной деятельности.

Ранее в суде сообщалось, что арбитрам якобы предлагали от 1 до 3 млн рублей за нужный исход матчей.

Отдельные выплаты, согласно материалам дела, могли предусматриваться за назначение пенальти или удаление игрока соперника.

Судебное разбирательство продолжается. Окончательные выводы по представленным обвинением данным должен сделать суд.

«Торпедо» — один из старейших футбольных клубов России, основанный в 1924 году. Команда трижды становилась чемпионом СССР, шесть раз выигрывала Кубок СССР и один раз — Кубок России. В последние сезоны московский клуб выступал в Первой лиге.