Один из лучших легионеров в истории РПЛ завершил работу в «Торпедо»

Экс-нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари больше не занимает пост спортивного директора «Торпедо». Клубная пресс-служба объявила о завершении контракта с бразильцем, который присоединился к команде в 2024 году. Официальные причины такого решения не были озвучены.

«Арикленес да Силва Феррейра (Ари) завершает свою работу в нашем клубе. Желаем удачи!» — говорится в сообщении ФК.

В своей карьере Ари представлял «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив». С последним клубом он выиграл чемпионат России и Кубок страны. Всего за российские команды футболист сыграл 305 матчей, забив 90 голов и отдав 57 передач.

По итогам минувшего сезона Первой лиги «Торпедо» заняло девятое место, набрав 46 очков.

А 27 мая ФК «Торпедо» объявил о назначении Александра Сторожука на должность главного тренера. Это произошло вскоре после того, как 20 мая клуб расстался с Олегом Кононовым, уволив его во второй раз за год. Ранее 60-летний Кононов возглавлял команду с января 2024 по август 2025 года.