Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 14:09

Один из лучших легионеров в истории РПЛ завершил работу в «Торпедо»

ФК «Торпедо» объявил об уходе Ари с поста спортивного директора

Обложка © VK / ФК «Краснодар»

Обложка © VK / ФК «Краснодар»

Экс-нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари больше не занимает пост спортивного директора «Торпедо». Клубная пресс-служба объявила о завершении контракта с бразильцем, который присоединился к команде в 2024 году. Официальные причины такого решения не были озвучены.

«Арикленес да Силва Феррейра (Ари) завершает свою работу в нашем клубе. Желаем удачи!» — говорится в сообщении ФК.

В своей карьере Ари представлял «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив». С последним клубом он выиграл чемпионат России и Кубок страны. Всего за российские команды футболист сыграл 305 матчей, забив 90 голов и отдав 57 передач.

По итогам минувшего сезона Первой лиги «Торпедо» заняло девятое место, набрав 46 очков.

Сразу пять тренеров покидают московский ФК «Торпедо»
Сразу пять тренеров покидают московский ФК «Торпедо»

А 27 мая ФК «Торпедо» объявил о назначении Александра Сторожука на должность главного тренера. Это произошло вскоре после того, как 20 мая клуб расстался с Олегом Кононовым, уволив его во второй раз за год. Ранее 60-летний Кононов возглавлял команду с января 2024 по август 2025 года.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Футбол
  • ФК Торпедо
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar