Сразу пять тренеров покидают московский ФК «Торпедо»

Московский ФК «Торпедо» сообщил о перестановках в тренерском штабе, клуб покинули сразу несколько специалистов. Контракты разорваны по соглашению сторон. Информацией делится пресс-служба команды на странице в VK.

«Старший тренер Павел Кирильчик, тренер-аналитик Виталий Виценец, тренеры по физподготовке Рамиль Шарипов и Дмитрий Горяинов, тренер вратарей Игорь Телков покидают тренерский штаб чёрно-белых», — сказано в тексте.

Ранее в ходе судебного разбирательства бывший генеральный директор ФК «Торпедо» (Москва) Валерий Скородумов признал себя виновным в деле о подкупе судей.