Экс-тренер «Ахмата» Александр Сторожук возглавит московский ФК «Торпедо»

Тренер Александр Сторожук подпишет контракт с московским «Торпедо» на два года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее клуб расстался с Олегом Кононовым. На пост главного тренера претендовали Виктор Булатов, Сергей Игнашевич, Дмитрий Хохлов, Владимир Федотов и другие.

Сторожук известен по работе в «Краснодаре», тульском «Арсенале» и «Ахмате».

Напомним, что Сторожук покинул пост главного тренера «Ахмата» в августе 2025 года. Трудовой договор был расторгнут по согласию обеих сторон.