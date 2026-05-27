Экс-тренер «Ахмата» Александр Сторожук возглавит московский ФК «Торпедо»
Обложка © Wikipedia / Артур Стабулниекс
Тренер Александр Сторожук подпишет контракт с московским «Торпедо» на два года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Ранее клуб расстался с Олегом Кононовым. На пост главного тренера претендовали Виктор Булатов, Сергей Игнашевич, Дмитрий Хохлов, Владимир Федотов и другие.
Сторожук известен по работе в «Краснодаре», тульском «Арсенале» и «Ахмате».
Напомним, что Сторожук покинул пост главного тренера «Ахмата» в августе 2025 года. Трудовой договор был расторгнут по согласию обеих сторон.
