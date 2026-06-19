В Одессе осуждён военный, застреливший организатора поджога Дома профсоюзов

Военнослужащего, застрелившего неонациста Демьяна Ганула в Одессе, приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины. Ганул был одним из организаторов поджога одесского Дома профсоюзов в 2014 году.

В ведомстве уточнили, что Приморский районный суд Одессы признал фигуранта виновным в убийстве «известного одесского активиста» и назначил ему наказание в виде пожизненного срока с конфискацией имущества. Также его лишили воинского звания «старший лейтенант». Имя осуждённого официально не раскрывается. По данным издания «Страна», речь идёт о 46-летнем офицере ВСУ Сергее Шалаеве.

Следствие установило, что 14 марта 2025 года в центре Одессы он несколько раз выстрелил в 31-летнего Ганула, после чего произвёл контрольный выстрел.

Напомним, убийство украинского нациста Ганула произошло 15 марта 2025. Момент расправы сняли камеры наблюдения. Ганул был руководителем силового блока одесской ячейки «Правого сектора»*. Он расстреливал невинных людей 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов. Позже нацист публично заявил, что не считает погибших за людей. В Москве Ганул заочно арестован и объявлен в международный розыск по делу об уничтожении памятников воинской славы России.

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