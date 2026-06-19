Болельщики получили отсрочку от Fan ID на Кубке России, но его использование уже обсуждается

Действие системы идентификации зрителей (Fan ID) могут распространить на матчи пути РПЛ Кубка России. Однако произойдёт это не ранее 2027 года, сообщил РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.

«Вопрос использования карты болельщика на матчах пути РПЛ Кубка России по футболу обсуждается», — сказал собеседник агентства. По его словам, даже при положительном решении внедрение отложат.

Ранее фанатское объединение «Ландскрона» заявило, что Fan ID потребуется уже со следующего сезона. Эта информация пока не соответствует действительности.

Система идентификации действует в Российской премьер-лиге с сезона-2022/23, а также на суперфинале Кубка и матче за Суперкубок. После её появления многие фанатские объединения бойкотировали соревнования.

На недавнем суперфинале между «Спартаком» и «Краснодаром» в «Лужниках» карта болельщика применялась. Глава РПЛ Александр Алаев тогда заявил, что высокая посещаемость должна была снять все дебаты об отказе от системы.

Fan ID — цифровой документ для покупки билетов и прохода на спортивные матчи, включая игры РПЛ. Оформляется однократно, бесплатно и действует бессрочно. Введение системы объяснялось необходимостью идентификации каждого посетителя для повышения безопасности на стадионах. Закон о Fan ID вступил в силу 1 июня 2022 года.

В начале года клубам Премьер-лиги досталось на семинаре РФС по безопасности за позицию по Fan ID. Эксперт Союза выразил крайнее недовольство тем, что фанаты при поддержке клубов открыто выступают против нововведений, особенно отметив ЦСКА. Армейцам припомнили планы выпустить третью форму с символикой радикального объединения, остановленные правоохранителями, и баннер с перечёркнутым Fan ID, развёрнутый болельщиками 10 февраля в ОАЭ, возможно, при участии Алана Дзагоева. Также под прицел попал руководитель «Зенита», у которого и вовсе нет карты болельщика.