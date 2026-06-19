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19 июня, 13:45

Ларион Пропольник: Что нужно сделать в огороде 19 июня и почему важно поспать днём

В России 19 июня отмечается народный праздник Ларион Пропольник

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Православные россияне 19 июня вспоминают преподобного Илариона Далматского. Он жил в VIII–IX веках, рано принял монашество. За сопротивление иконоборчеству он провёл годы в заключении и был освобождён при императрице Феодоре. Почитание получил за стойкость и веру. В народном календаре этот день известен как Ларион Пропольник.

В народной традиции 19 июня считалось лучшим временем для прополки: после этого дня сорняки удаляются хуже, поэтому старались очистить грядки именно сейчас. Также существовали запреты: не работать на чужой земле, не начинать важных дел и не совершать сделки, иначе можно было столкнуться с неудачами. Дневные сны в этот день считались вещими, но, по поверьям, сбывались только через шесть лет, сообщает РИА «ФедералПресс».

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Ранее священник рассказал, что Церковь запрещает делать на могилах. По его словам, когда человек благоустраивает могилу, он не просто приводит в порядок место захоронения, а отдаёт дань ушедшему.

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