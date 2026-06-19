Ларион Пропольник: Что нужно сделать в огороде 19 июня и почему важно поспать днём

Православные россияне 19 июня вспоминают преподобного Илариона Далматского. Он жил в VIII–IX веках, рано принял монашество. За сопротивление иконоборчеству он провёл годы в заключении и был освобождён при императрице Феодоре. Почитание получил за стойкость и веру. В народном календаре этот день известен как Ларион Пропольник.

В народной традиции 19 июня считалось лучшим временем для прополки: после этого дня сорняки удаляются хуже, поэтому старались очистить грядки именно сейчас. Также существовали запреты: не работать на чужой земле, не начинать важных дел и не совершать сделки, иначе можно было столкнуться с неудачами. Дневные сны в этот день считались вещими, но, по поверьям, сбывались только через шесть лет, сообщает РИА «ФедералПресс».

Ранее священник рассказал, что Церковь запрещает делать на могилах. По его словам, когда человек благоустраивает могилу, он не просто приводит в порядок место захоронения, а отдаёт дань ушедшему.