Опаснее курятины: Любимый продукт россиян оказался рассадником сальмонеллы

Опасными источниками пищевых инфекций чаще всего является готовая еда и продукты, которые сложно контролировать по условиям хранения и приготовления. Среди них — блюда из мяса птицы, листовые салаты и блюда с большим количеством соусов, предупредил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

«Листья салата очень любит сальмонелла. Она может встречаться там даже чаще, чем на курице», — подчеркнул собеседник URA.ru.

Он призвал при выборе такой продукции обращать внимание на запах, цвет и признаки длительного хранения. При сомнениях лучше ограничиться небольшими порциями, заключил специалист.

Ранее Life.ru выяснил, какие овощи и зелень нужно мыть особенно тщательно, чем опасны немытые продукты и как правильно подготовить их к еде, чтобы не угробить своё здоровье за один приём пищи.