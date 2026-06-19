Опаснее курятины: Любимый продукт россиян оказался рассадником сальмонеллы
Эксперт Шапкин: Подхватить сальмонеллу от салата легче, чем от курятины
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Опасными источниками пищевых инфекций чаще всего является готовая еда и продукты, которые сложно контролировать по условиям хранения и приготовления. Среди них — блюда из мяса птицы, листовые салаты и блюда с большим количеством соусов, предупредил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
«Листья салата очень любит сальмонелла. Она может встречаться там даже чаще, чем на курице», — подчеркнул собеседник URA.ru.
Он призвал при выборе такой продукции обращать внимание на запах, цвет и признаки длительного хранения. При сомнениях лучше ограничиться небольшими порциями, заключил специалист.
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