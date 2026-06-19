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19 июня, 13:59

Опаснее курятины: Любимый продукт россиян оказался рассадником сальмонеллы

Эксперт Шапкин: Подхватить сальмонеллу от салата легче, чем от курятины

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Опасными источниками пищевых инфекций чаще всего является готовая еда и продукты, которые сложно контролировать по условиям хранения и приготовления. Среди них — блюда из мяса птицы, листовые салаты и блюда с большим количеством соусов, предупредил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

«Листья салата очень любит сальмонелла. Она может встречаться там даже чаще, чем на курице», — подчеркнул собеседник URA.ru.

Он призвал при выборе такой продукции обращать внимание на запах, цвет и признаки длительного хранения. При сомнениях лучше ограничиться небольшими порциями, заключил специалист.

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Борис Эльфанд
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