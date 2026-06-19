Здоровье, характер, навыки: Как собрать досье на человека по его холодильнику

Содержимое холодильника может многое рассказать о привычках человека, его отношении к здоровью и уровне самоорганизации. По тому, какие продукты хранятся внутри, можно понять, следит ли человек за питанием, насколько он дисциплинирован и внимателен к своему образу жизни, уверена психолог Эльвира Жданова.

По её словам, важную роль играют детали. Например, домашняя еда говорит о кулинарных навыках человека. А по наличию специальных продуктов можно узнать о состоянии здоровья.

«Обилие острых продуктов, например как перец, — может говорит о темпераменте человека», — отметила собеседница РИАМО.

Кстати, хранить продукты в дверце холодильника удобно, но не всегда безопасно. Из-за постоянных перепадов температуры они портятся быстрее. Какие продукты стоит немедленно переложить, рассказала диетолог.