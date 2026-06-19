«Человека-паука» из Приморья пришлось ловить полиции после побега из психушки

В Приморье задержали 36-летнего мужчину, известного как «человек-паук». Он страдает психическим расстройством, сбежал из больницы и снова залез на опору ЛЭП во время дождя. Теперь его отправили в стационар закрытого типа.

В Приморье задержали «человека-паука», сбежавшего из психиатрической больницы. Видео © Telegram / ЧП Владивосток | Приморский край

«Суд обязал жителя посёлка Волчанец пройти лечение в специализированном медицинском учреждении, однако пациент самовольно покинул больницу и перестал появляться на приёмах. В связи со склонностью мужчины к совершению противоправных поступков мировой судья постановил применить к нему меры процессуального принуждения в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа», — говорится в сообщении.

Жители округа не раз жаловались на странное поведение мужчины, его попытки залезть на высотные конструкции и угрозы прохожим. При задержании «человек-паук» сопротивлялся, полицейским пришлось применить силу и спецсредства, после чего его передали медикам.

«Супергероя» уже задерживали за подобные выходки. Но тяга к высоте не прошла — после лечения он снова начал лазить на столбы, чтобы есть бананы, делать зарядку и обедать с красивым видом, а с высоты передавал приветы знакомым. Его действия угрожали не только его жизни, но и электроснабжению посёлка. Теперь он снова изолирован от общества.

А ранее «Бэтмен» выступил на заседании совета в Калифорнии с критикой властей. В своей трёхминутной речи он назвал чиновников «трусами» и «предателями», после чего покинул зал со словами «сделайте что-нибудь».