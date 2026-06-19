Силовики задержали неонацистов, нападавших на неформалов в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность экстремистской группировки, нападавшей на неформально одетых молодых людей. Как сообщает Baza, семь её членов в возрасте от 17 до 28 лет действовали около полугода — они выслеживали жертв у ТЦ «Галерея» и на центральных улицах Северной столицы.

Нападения начинались с агрессивных вопросов об одежде, длинных волосах и музыкальных предпочтениях, после чего разговор переходил к политическим взглядам. Жертв уводили в безлюдные места, избивали, ставили на колени и под запись на телефон заставляли отказываться от своих убеждений. В некоторых случаях применялись угрозы с использованием деревянного фаллоса.

Управление по расследованию особо важных дел петербургского Следственного комитета возбудило уголовное дело о создании экстремистского сообщества. Проводятся обыски по местам жительства фигурантов, силовики ищут оружие и компоненты самодельных взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что в финском городе Йювяскюля неонацистская организация Blood and Honour*, известная своей праворадикальной деятельностью, провела концерт, в ходе которого использовались лозунги и символика нацистского толка. Об этом сообщила активистка Салли Райски, которая сейчас находится в России и запросила политическое убежище. Она также отметила, что деятельность этой организации фиксируется не только в Финляндии, но и в других странах, в частности в Венгрии, где, по её данным, проводятся мероприятия с участием радикальных группировок.

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