Скинхед, язычник, вербовщик ИГ**: Известного неонациста Присяжнюка* судят за убийство двух женщин в нулевых

Одному из самых известных неонацистов Петербурга 2000-х Кириллу Присяжнюку* предъявили обвинение в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба судов Северной столицы.

В начале двухтысячных Присяжнюк* входил в одну из жесточайших скинхед-группировок города. Банду подозревали в серии нападений на мигрантов и бездомных. После задержаний лидер получил 24 года строгого режима, его подельники — до 16 лет. Сам Присяжнюк* тогда отделался тремя годами в СИЗО. В ту пору он называл себя язычником, а выйдя на свободу, неожиданно переобулся и принялся вербовать людей в «Исламское государство»**. В итоге он сам попытался уехать в Сирию, но был задержан и получил ещё четыре года колонии.

Теперь его настигло прошлое. Накануне Присяжнюка* задержали по делу почти двадцатилетней давности. По версии Следственного комитета, в 2006 году на улице Хлопина он вместе с подельниками напал на двух иностранок. Женщин избили ножами, одна из пострадавших скончалась.

Следствие предъявило обвинение в убийстве и покушении на убийство двух лиц. Фигуранта отправили в СИЗО до 23 июня.

Ранее в Воронежской области задержали Андрея Ельчанинова, некогда руководившего уголовным розыском в городе Губкинский. Бывшего оперативника подозревают в расправе над тремя людьми, совершённой ещё в девяностых: 16 июля 1997 года в одной из квартир 7-го микрорайона нашли мёртвыми 45-летних супругов Валерия и Татьяну, а также их пятилетнего сына Адлена.

