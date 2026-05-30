В Москве суд отправил в СИЗО мужчину по делу о попытке подрыва здания Минюста

Басманный районный суд Москвы арестовал Виталия Ларина по делу о попытке подрыва здания Минюста РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ларина Виталия Владимировича сроком до 29 июля 2026 года», — сказали в пресс-службе.

В суде уточнили, что дело возбуждено по статье о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. По данным Мосгорсуда, Ларин пытался изготовить взрывное устройство для подрыва здания Минюста РФ.

Ранее в Краснодарском крае СК предъявил обвинение двум фигурантам дела о подготовке теракта. Обвиняются 18-летний житель Туапсе и его 17-летний приятель. По данным следствия, они планировали подорвать административное здание за вознаграждение от 300 до 500 долларов, но были задержаны сотрудниками УФСБ.