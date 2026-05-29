Оставленный на ночь пауэрбанк взорвался и сжёг жилой дом

В Братске частный дом сгорел из-за пауэрбанка, который хозяева оставили включённым в сеть на ночь — устройство дало критический перегрев. Об этом сообщает ГУ МЧС по Иркутской области в MAX, уточняя, что площадь пожара достигла 154 квадратных метров, а к ликвидации привлекались 18 огнеборцев и 6 единиц техники.

К моменту, когда первый пожарный расчёт добрался до места вызова, открытый огонь уже полыхал в комнате на первом этаже и охватил перекрытие между этажами, а все внутренние помещения были заполнены густым едким дымом.

Бойцы из состава газодымозащитной службы, применив специальное спасательное оборудование, эвакуировали из пылающего здания всю семью — троих человек.

В МЧС предупреждают: важно не пренебрегать требованиями противопожарной безопасности, а именно — не ставить гаджеты на зарядку в ночное время и пользоваться исключительно теми зарядниками, которые имеют официальную сертификацию.

Ранее Life.ru рассказывал о причинах участившихся в России возгораний пауэрбанков. Проблема связана с ухудшением качества аккумуляторов в дешёвых устройствах, куда всё чаще ставят старые или восстановленные литий-ионные элементы. Такие батареи быстрее перегреваются, вздуваются и могут входить в состояние теплового разгона, при котором аккумулятор воспламеняется или взрывается прямо в процессе зарядки.