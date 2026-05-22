Пауэрбанк взорвался и едва не спалил девушку в закрытом лифте в Сургуте

В Сургуте произошёл инцидент, который мог закончиться трагедией. Опасная ситуация случилась накануне в многоквартирном доме на улице Крылова и попала на записи камер видеонаблюдения. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Зарядное устройство вспыхнуло в кабине, пространство заполнилось едким дымом. Обложка © Telegram / SHOT

Девушка зашла в лифт, и в этот момент находившееся в её сумке зарядное устройство внезапно вспыхнуло. Двери кабины закрылись, и пространство внутри очень быстро начало заполняться густым едким дымом.

Оказавшись в настоящей ловушке, испуганная девушка сбросила сумку на пол и начала отчаянно стучать по стенам. К счастью, в итоге двери открылись, и «пленница» смогла выбежать наружу. Никто не пострадал.

Ранее Life.ru писал, что в Китае ввели новый национальный технический регламент для портативных зарядных устройств – пауэрбанков, который не имеет аналогов по строгости в глобальной практике. Документ начнёт действовать с 1 апреля 2027 года.