22 мая, 04:19

Пауэрбанк взорвался и едва не спалил девушку в закрытом лифте в Сургуте

В Сургуте произошёл инцидент, который мог закончиться трагедией. Опасная ситуация случилась накануне в многоквартирном доме на улице Крылова и попала на записи камер видеонаблюдения. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Обложка © Telegram / SHOT

Девушка зашла в лифт, и в этот момент находившееся в её сумке зарядное устройство внезапно вспыхнуло. Двери кабины закрылись, и пространство внутри очень быстро начало заполняться густым едким дымом.

Оказавшись в настоящей ловушке, испуганная девушка сбросила сумку на пол и начала отчаянно стучать по стенам. К счастью, в итоге двери открылись, и «пленница» смогла выбежать наружу. Никто не пострадал.

В багаж и в розетку нельзя: Как накажут за пауэрбанк в самолёте в 2026 году — штрафы и новые правила

Ранее Life.ru писал, что в Китае ввели новый национальный технический регламент для портативных зарядных устройств – пауэрбанков, который не имеет аналогов по строгости в глобальной практике. Документ начнёт действовать с 1 апреля 2027 года.

Юния Ларсон
