Зарядка с сюрпризом: Пауэрбанки стали чаще взрываться у россиян

Пауэрбанки стали чаще взрываться и загораться у россиян из-за ухудшения качества аккумуляторов. Об этом сообщает SHOT.

По данным издания, только с начала недели произошло как минимум два серьёзных случая. В Москве 25-летняя девушка поставила портативную зарядку на зарядку, а через 20 минут услышала хлопок. Устройство разорвало на части, горящие фрагменты разлетелись по кухне и подожгли диван с полом. Москвичка получила ожоги рук.

Похожий инцидент произошёл в Петербурге. Там у 26-летней девушки во время зарядки китайского пауэрбанка загорелся провод. Она попыталась потушить огонь сама, но из-за сильного дыма пришлось вызвать пожарных. В квартире сгорели плед и часть пола.

Эксперты связывают проблему с дешёвыми устройствами, в которые всё чаще ставят старые или восстановленные литийионные элементы. Такие батареи быстрее перегреваются, вздуваются и могут уходить в «тепловой разгон» — состояние, при котором аккумулятор воспламеняется или взрывается во время зарядки.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Сургуте пауэрбанк взорвался и едва не спалил девушку в лифте. Двери закрылись и кабинка начала быстро наполняться густым едким дымом, что сильно напугало женщину.