Использование пауэрбанка в самолёте грозит миллионными штрафами

Использование пауэрбанка в самолёте может обернуться для пассажира многомиллионным штрафом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники из авиакомпаний.

После введения новых правил перевозчики обновили регламенты и чётко прописали, что пользоваться пауэрбанками в полёте — это прямое нарушение договора перевозки. Если пассажир будет заряжать телефон и не слушать замечания бортпроводников, пилот имеет право посадить самолёт. Все расходы на вынужденную посадку лягут на виновника. По судебной практике, с нарушителя могут взыскать от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

Пока непонятно, как будут контролировать использование зарядок. В тёмном салоне почти невозможно заметить, подключил ли кто-то провод к пауэрбанку. Бортпроводники говорят, что чётких инструкций у них нет. На инструктажах им поставили задачу следить, чтобы у каждого было не больше двух устройств. Но как это проверить на месте — также неясно.

Напомним, Минтранс обновил правила перевозки пауэрбанков в самолётах. Новые требования действуют с 27 марта. Теперь пассажирам запрещено брать с собой внешние аккумуляторы ёмкостью больше 100 Вт-ч — это примерно 27 000 мАч. Разрешается провозить не более двух таких устройств на человека. Использовать пауэрбанки во время полёта тоже нельзя.