Одна «грыжа» на пауэрбанке — и пожар в самолёте: IT-эксперт учит распознавать бомбу в кармане

Преподаватель информатики, эксперт по гаджетам и программист Кирилл Ситнов в беседе с Life.ru рассказал о потенциальной опасности использования аккумуляторных устройств с нарушенной целостностью корпуса на борту воздушных судов. По словам специалиста, внутри пауэрбанка содержатся химические соединения, которые при контакте с кислородом могут самовоспламеняться в результате химической реакции. В настоящее время авиационные правила устанавливают ограничения на ёмкость перевозимых аккумуляторов (не более 10–15 тысяч мАч), однако даже допустимые устройства несут риск при наличии дефектов.

Отдельно эксперт отметил, что риск возрастает у старых или повреждённых аккумуляторов, а также у устройств, переживших падения или перегревы, из-за чего нарушается внутренняя структура батареи. Ситнов также рекомендовал пассажирам перед полётом проверять корпус внешних аккумуляторов. Характерная «грыжа», или выпуклость, свидетельствует о внутреннем закипании и возможном прорыве металлизированной фольги. Попадание кислорода внутрь при высоком токе разряда или зарядки способно вызвать возгорание.

Если вдруг он становится, скажем так, «пузатым», то есть с какой-то стороны появляется «грыжа», значит, скорее всего, внутри уже происходило закипание. И возможен прорыв внешней оболочки. Внешняя оболочка представляет собой металлизированную фольгу. Если на ней появилась дырка, разошлись швы или произошёл надрыв, внутрь может попасть кислород. В связи с этим при высоком токе разряда или заряда… может произойти воспламенение. Кирилл Ситнов Преподаватель информатики, эксперт по гаджетам, программист

В числе опасных ситуаций он назвал также использование быстрой зарядки, повышающей нагрузку на устройство и увеличивающей вероятность аварийного сценария при повреждениях. Помимо пауэрбанков, эксперт обратил внимание на беспроводные наушники, где аккумулятор находится близко к уху, что в случае возгорания может привести к ожогам и повреждению слуха.

Более безопасным вариантом он назвал модели с выносным блоком питания, где батарея отделена от вставляемой части и размещена в отдельном модуле. В завершение Ситнов добавил, что внимание стоит уделять и ноутбукам с крупными аккумуляторами, особенно если они уже длительное время находятся в эксплуатации и имеют значительный износ.