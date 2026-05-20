Минтранс запретил брать на борт самолёта пауэрбанки мощнее 27 тысяч мАч

Минтранс обновил правила перевозки пауэрбанков на авиарейсах. Новые требования начали действовать с 27 марта, сообщили в пресс-службе ведомства. Теперь пассажирам запрещено брать с собой внешние аккумуляторы ёмкостью свыше 100 Вт-ч, что соответствует примерно 27 000 мАч.

Кроме того, одному человеку разрешено провозить не более двух таких устройств. Использовать пауэрбанки во время полета также нельзя. Под запрет попала зарядка как самих аккумуляторов, так и других гаджетов от них во время руления, взлета, посадки и нахождения в воздухе.

В ведомстве напомнили, что внешний аккумулятор на протяжении всей поездки должен оставаться выключенным. В своих решениях министерство ссылается на положения Международной организации гражданской авиации.

«Международная организация гражданской авиации (ИКАО) обновила положение о перевозке литиевых батарей и портативных электронных устройств пассажирами и членами экипажа (Технические инструкции, Doc. 9284, 2025–2026 гг.). Это единый международный стандарт, направленный на безопасность всех, кто находится на борту», — говорится в сообщении.

При этом перевозить такие устройства по-прежнему можно только в ручной клади. Сдавать их в багаж запрещено из-за риска возгорания литиевых батарей. Ограничения не затронули компактные модели емкостью до 100 Вт-ч — их разрешено брать с собой без дополнительных условий.

Life.ru уже рассказывал об угрозе, которую несут внешние аккумуляторы на борту самолёта. По словам эксперта по гаджетам и программиста, пауэрбанки с нарушенной целостностью корпуса рискуют воспламениться. Всё из-за химического соединения в батарее, которое горит при контакте с кислородом.