Экс-начальника угрозыска задержали за тройное убийство в Воронежской области

В Воронежской области правоохранители задержали Андрея Ельчанинова, который ранее руководил уголовным розыском в городе Губкинский. Его подозревают в расправе над тремя людьми, произошедшей ещё в девяностых годах. Информирует об этом «Рен-ТВ» со ссылкой на источник.

«В одной из квартир 7-го микрорайона были обнаружены трупы 45-летних Валерия К., его жены Татьяны и их пятилетнего сына Адлена», – рассказал собеседник о событии, которое произошло 16 июля 1997 года.

По данным следствия, нападавший задушил ребёнка, а его родителей сначала застрелил, а потом добил ножом. На тот момент Ельчанинов работал руководителем в местной милиции, со временем стал главой уголовного розыска и уволился на пенсию подполковником.

Раскрыть дело не удавалось почти 30 лет, но в 2026 году улики пересмотрели. Экс-начальника угрозыска задержали. Предварительная версия гласит, что поводом для убийства семьи стал конфликт на бытовой почве.

