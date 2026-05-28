Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 08:59

Экс-начальника угрозыска задержали за тройное убийство в Воронежской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krestofell

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krestofell

В Воронежской области правоохранители задержали Андрея Ельчанинова, который ранее руководил уголовным розыском в городе Губкинский. Его подозревают в расправе над тремя людьми, произошедшей ещё в девяностых годах. Информирует об этом «Рен-ТВ» со ссылкой на источник.

«В одной из квартир 7-го микрорайона были обнаружены трупы 45-летних Валерия К., его жены Татьяны и их пятилетнего сына Адлена», – рассказал собеседник о событии, которое произошло 16 июля 1997 года.

По данным следствия, нападавший задушил ребёнка, а его родителей сначала застрелил, а потом добил ножом. На тот момент Ельчанинов работал руководителем в местной милиции, со временем стал главой уголовного розыска и уволился на пенсию подполковником.

Раскрыть дело не удавалось почти 30 лет, но в 2026 году улики пересмотрели. Экс-начальника угрозыска задержали. Предварительная версия гласит, что поводом для убийства семьи стал конфликт на бытовой почве.

В Самаре судят внучку экс-мэра Тархова, обвиняемую в убийстве бабушки и дедушки
В Самаре судят внучку экс-мэра Тархова, обвиняемую в убийстве бабушки и дедушки

Ранее сообщалось, что в Липецкой области во время совместной автомобильной поездки пропали 42-летний отец и 18-летний сын. Мужчину нашли убитым спустя три дня в брошенной в лесу машине, а парня там не оказалось. Однако он быстро нашёлся и был задержан правоохранителями. На допросе молодой человек сознался в убийстве отца.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar