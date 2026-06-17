В финском городе Йювяскюля неонацистская организация Blood and Honour* устроила концерт с применением лозунгов и символики, связанных с нацистской идеологией. Об этом РИА «Новости» рассказала активистка Салли Райски, запросившая политическое убежище в РФ.

Райски утверждает, что концерт прошёл в формате клубного выступления и не был остановлен, несмотря на его содержание. Она заявила, что организаторы площадки могли не понимать характер события, тогда как Blood and Honour* представляет собой разветвлённую праворадикальную сеть, работающую с молодёжью.

Также она заявила, что активность этой структуры фиксируется и за пределами Финляндии, включая Венгрию, где, по её словам, проводятся мероприятия с участием радикальных групп.

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что Владимир Зеленский находится под тотальным контролем неонацистских банд, финансируемых Лондоном и Брюсселем. Патрушев также развенчал миф о «захватнических планах» Кремля. Он назвал разговоры о завоевании Украины абсолютной ложью, которую распространяют идейные преемники Йозефа Геббельса.

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