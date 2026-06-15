Главарь киевского режима Владимир Зеленский находится под тотальным контролем неонацистских банд, финансируемых Лондоном и Брюсселем. Данное заявление сделал в беседе с rg.ru помощник президента РФ Николай Патрушев.

«Спонсируемые Лондоном и Брюсселем неонацистские банды держат население в страхе и полностью контролируют Зеленского. По сути, сегодня на Украине мы выполняем миссию по спасению наших братьев, попавших под неонацистскую оккупацию», — подчеркнул председатель Морской коллегии.

Патрушев также развенчал миф о «захватнических планах» Кремля. Он назвал разговоры о завоевании Украины абсолютной ложью, которую распространяют идейные преемники Йозефа Геббельса — они привычно выворачивают реальность наизнанку, фабрикуя небылицы для западной аудитории.

Ранее Николай Патрушев провёл прямые параллели между событиями Второй мировой войны и тем, что сегодня происходит на европейском континенте. Политик заявил, что европейские элиты вновь сознательно втянулись в кампанию по истреблению славянского населения. Разница лишь в том, что теперь эту грязную работу они предпочли выполнять чужими руками, а именно украинскими последователями нацистской идеологии. По его убеждению, неонацисты целенаправленно продавливают проект превращения Евросоюза в «четвёртый рейх».