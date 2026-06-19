Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 16:08

«Возвращаемся к голубиной почте?» Захарова напомнила Коште о европейских послах в Москве

Захарова иронично поинтересовалась, зачем Евросоюз держит послов в Москве

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Инициатива главы Евросовета по созданию дипломатических каналов с Россией ставит под вопрос необходимость пребывания европейских дипломатов в Москве. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«А послов своих они в Москве зачем тогда держат? Или это намёк на возвращение к голубиной почте?»поинтересовалась она в телеграм-канале.

Страны Балтии пришли в ярость из-за контактов Кошты с Россией
Страны Балтии пришли в ярость из-за контактов Кошты с Россией

Ранее западные СМИ сообщали, что представители главы Евросовета пытались установить контакт с российской стороной для подготовки возможных переговоров по Украине. По данным издания, главный советник Кошты не менее двух раз созванивался с коллегой из Москвы, чтобы создать предпосылки для более предметного диалога в будущем.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar