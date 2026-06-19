«Возвращаемся к голубиной почте?» Захарова напомнила Коште о европейских послах в Москве
Захарова иронично поинтересовалась, зачем Евросоюз держит послов в Москве
Мария Захарова. Обложка © Life.ru
Инициатива главы Евросовета по созданию дипломатических каналов с Россией ставит под вопрос необходимость пребывания европейских дипломатов в Москве. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«А послов своих они в Москве зачем тогда держат? Или это намёк на возвращение к голубиной почте?» — поинтересовалась она в телеграм-канале.
Ранее западные СМИ сообщали, что представители главы Евросовета пытались установить контакт с российской стороной для подготовки возможных переговоров по Украине. По данным издания, главный советник Кошты не менее двух раз созванивался с коллегой из Москвы, чтобы создать предпосылки для более предметного диалога в будущем.
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