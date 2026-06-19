В КЧР ищут туриста и подростка, унесённых на реках Учкулан и Маруха

В Карачаевском и Зеленчукском районах Карачаево-Черкесии спасатели ведут поиски двоих человек на горных реках Учкулан и Маруха, сообщает ГУ МЧС по региону.

На реке Учкулан при сплаве перевернулся катамаран с двумя туристами. Один из них сумел выбраться самостоятельно, второго унесло течением. Группа не регистрировала сплав в подразделениях МЧС.

В Карачаево-Черкесии ищут двух туристов и подростка, унесённых течением на реках Учкулан и Маруха. Видео © VK/Главное управление МЧС России по КЧР

На реке Маруха вблизи станицы Кардоникская течение унесло подростка, купавшегося в водоёме. В поисковых работах задействованы 46 спасателей, 15 единиц техники и два плавсредства. Они обследуют русла рек и прибрежные зоны.

В МЧС напоминают: горные реки крайне опасны — холодная вода может вызвать судороги, дно имеет резкие перепады. При сплавах обязательно надевать спасательный жилет. Родителей просят не отпускать детей к водоёмам без сопровождения.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии уже четвёртые сутки ищут восьмилетнего Хизира Дербичева, который прыгнул в реку Сунжа, чтобы спасти другого мальчика, и был унесён течением. К операции присоединились более 20 тысяч человек. Друг Хизира спасся, ухватившись за корни деревьев, и рассказал о поступке Дербичева. В поисках участвуют жители республики и других регионов, а также главы городов, волонтёры, профильные службы. Информационную поддержку оказывают спортсмены, артисты и политики.