17 лет без индексации: Разработчики французского ЯО бастуют, пока Макрон сыпет воинственными заявлениями

Сотрудники Управления военных разработок при Комиссариате по атомной и альтернативным видам энергии (CEA) впервые с момента создания ядерной программы во Франции объявили забастовку. Об этом сообщила газета Le Canard enchaîné.

Управление отвечает за разработку и изготовление ядерных боеголовок для стратегических вооружений и насчитывает около 5 тысяч сотрудников. Причиной забастовки стали низкие зарплаты, которые, по данным издания, не индексировались последние 17 лет. Из-за этого покупательная способность работников отрасли упала на 30% с 2009 года.

Газета называет это «сложной ситуацией» для президента Эмманюэля Макрона, который в марте с гордостью выступал на острове Лонг в гавани Бреста, где базируются французские подводные лодки с термоядерными баллистическими ракетами. Также лидер Пятой республики в последнее время любит заявлять о важности ядерного сдерживания.

Ранее Франция предложила европейским партнёрам вариант усиления ядерного сдерживания без постоянного размещения боезарядов за пределами страны. План предполагает ограниченный доступ для французских истребителей к воздушному пространству, базам и дозаправке в воздухе. Такой подход усилит роль Парижа в ядерной обороне Европы. Размещать французское оружие на территории других стран не придётся.