Медведев уступил 81-й ракетке мира Альтмайеру в четвертьфинале турнира в Галле

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале турнира ATP в Галле (Германия). Соперником был немец Даниэль Альтмайер, получивший специальное приглашение от организаторов. Матч завершился со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:4.

30-летний Медведев, посеянный под четвёртым номером, занимает 7-е место в мировом рейтинге. На его счету 23 титула ATP, в 2021 году он выигрывал US Open, а в составе сборной России — Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

27-летний Альтмайер, 81-я ракетка мира, не имеет титулов ATP в одиночном разряде. В полуфинале он сыграет с победителем пары Фрэнсис Тиафо (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада). Турнир в Галле проходит на травяных кортах. В прошлом году его выиграл Александр Бублик, а из россиян ранее побеждал Евгений Кафельников (1997, 1998, 2002).

Ранее немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем Открытого чемпионата Франции, обыграв в финале итальянца Флавио Коболли в пяти сетах. Матч продлился пять партий: Зверев (второй номер посева) уверенно выиграл первый сет (6:1), затем проиграл второй (4:6), но взял третий (6:4) и уступил четвёртый на тай-брейке (5:7), после чего в пятом сете разгромил соперника (6:1).